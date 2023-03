12 millions de fonds wallons et européens : la commune de Virton recalée

Annick van den Ende, vous êtes vice-présidente du Mouvement citoyen, conseillère communale dans l’opposition à Virton. Le dossier de reconversion des Vatelottes recalé, vous l’avez en travers de la gorge. Oui, mais on s’y attendait car il était mal ficelé. On ne fait pas un dossier à connotation touristique, et que, finalement, c’est un dossier culturel avec une petite touche touristique. Pour ce projet de rénovation des Vatelottes, il faudra maintenant trouver un plan B.

On dit que les moyens manquent à Virton pour élaborer ce type de dossier. Vous lancez un appel à la majorité ?

Oui. Virton, pour boucler son budget ordinaire, a dû faire appel à un plan oxygène et emprunter ! C’est grave que Virton n’arrive même pas à assumer sa gestion quotidienne. Virton, est qualifiée, au niveau du tourisme, comme ville en déclin, par la Région wallonne.

Je plaide pour qu’on fasse sur certains gros projets, des commissions communales, minorité et majorité, pour développer des choses et redresser la ville tous ensemble. Pour ce dossier des Vatelottes, on a été averti lors du dernier conseil communal, soit un an après !