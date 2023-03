Le Salon Objectif Métier c’estce vendredi 31 mars à Libramont

La Province a mis en place le Salon « Objectif Métier » en 2017. Le principe est simple : ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes. En effet, les jeunes apprentis présents sur les stands sont là pour expliquer et montrer leur futur métier. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions et ils y répondront avec plaisir. Vous pourrez aussi tester des métiers par vous-même !

Le Salon se veut avant tout la vitrine des métiers techniques, en pénurie ou non, dans notre province mais également au-delà de ses frontières. Notre société actuelle a encore beaucoup de préjugés sur les métiers techniques qu'il est grand temps de déconstruire. Ce sont des métiers nobles qui demandent une grande expertise et un savoir-faire. Choisir un métier technique en pénurie présente de nombreux avantages. Vous trouverez un métier dès la sortie de l'école ou la fin de la formation, parfois même avant d'avoir obtenu ton diplôme ! Les salaires sont attractifs et la technologie actuelle permet de faire des choses incroyables.