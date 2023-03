Nouvelle destination pour Luxair : Pescara et la région des Abruzzes à seulement 2 heures de vol du Luxembourg

Le Q400 de Luxair, a décollé aujourd'hui à 12h45, pour la première fois vers Pescara marquant le début du service régulier de la compagnie aérienne vers la région des Abruzzes. Au terminal B de l'aéroport de Luxembourg, un petit événement pour marquer cette occasion a été organisé en collaboration avec lux-Airport (la société qui gère les infrastructures de l'aéroport de Luxembourg) et était adressé aux passagers de ce premier vol. Juste avant le vol et pour l’inauguration de cette route, les passagers ont pu déguster des spécialités italiennes et du Prosecco, offerts par lux-Airport, tout en prenant des photos et en assistant aux discours « d'ouverture officielle » de Thomas Fischer, Chief Commercial Officer de Luxair, et d’Alexander Flassak, Chief Executive Office de lux-Airport.

A son arrivée à Pescara, le vol a été chaleureusement accueilli par le Vice-Président de la région des Abruzzes, Emanuele Imprudente, le Directeur de l'aéroport des Abruzzes, Vittorio Catone, et d'autres représentants ainsi que par le traditionnel water salute (jets d’eau). Cet accueil a ensuite été suivi d’une cérémonie d’inauguration et de discours officiels accompagnés de toasts.