LaMeuse Foot | Jean-Marc Fortin (Solières) et Alain Rorive (Huy) sont nos invités en studio

Deux invités de luxe seront dans notre studio. D’un côté, Jean-Marc Fortin, président de Solières Sport en D2 ACFF et futur coprésident de l’Union Hutoise. De l’autre, Alain Rorive, directeur sportif du RFC Huy qui poursuivra dans les mêmes fonctions la saison prochaine, et dont le fils Florian sera coprésident des jeunes au sein du nouvel organigramme.

Parmi les thématiques abordées, il y aura les tenants et aboutissants de cette fusion, la répartition et le développement des infrastructures, le choix du staff, la composition du noyau, les contacts avec la ville mais également l’actualité des deux clubs à la sortie d’un week-end morose pour le football hutois. Si le RFC Huy peut se reposer sur un magnifique premier tour pour ne pas être inquiété par la lutte pour le maintien, Solières Sport occupe toujours une place de relégable et doit tenter d’aller rechercher Jette et l’équipe B de l’Union Saint-Gilloise pour éviter toute mauvaise surprise dans quelques semaines. « J’ai la science de la victoire et descendre n’est pas l’objectif. L’Union Hutoise se lancera-t-elle en D2 ? Oui ! », promet Jean-Marc Fortin.