Un incroyable retour de Lionel Messi au FC Barcelone? Le joueur du PSG souhaiterait négocier un transfert !

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, le futur de Lionel Messi reste toujours incertain. Des discussions sont toujours en cours entre le PSG et Lionel Messi afin de trouver un accord sur une éventuelle prolongation.

Toutefois, le FC Barcelone, serait également sur le dossier. D’après les informations de Catalunya Radio, Lionel Messi aurait demandé à son père (et agent) de contacter Joan Laporta, président actuel du FC Barcelone. L’attaquant argentin voudrait discuter d’un retour et de son côté, a déjà entrepris des pourparlers avec Xaxi, coach du club, et son ancien coéquipier.