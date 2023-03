Une Mercedes avec des autocollants d’Adolf Hitler repérée à Liège: le propriétaire s’expose à de la prison

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La photo circule sur Twitter depuis lundi et elle est pour le moins choquante. On y voit une voiture immatriculée en Belgique, probablement une Mercedes, avec à l’arrière des autocollants à l’effigie d’Adolf Hitler. On en dénombre six avec des citations du plus mauvais goût comme « Ça Gaze ? ».

On y voit également un sticker du « soleil noir », un symbole du mysticisme nazi. Bref, que du très mauvais goût.

Le tweet publié puis republié à 23 reprises dit ceci : « Donc, en 2023, on peut se promener à Liège avec des autocollants nazis à l’arrière de sa Mercedes sans être inquiété ? Et ne me faites pas croire que c’est « pour rire » quand on colle la tronche d’une ordure avec « arbeit macht frei » (NDLR : le travail rend libre) écrit en dessous ».