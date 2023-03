Des sociétés à capitaux chinois installées à Liege Airport soupçonnées de frauder la TVA sur leurs marchandises en transit: «il y en aurait pour 300 millions»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mardi matin à l’aube, à la demande du parquet européen, une centaine de policiers ont procédé à dix perquisitions dans des sociétés logistiques et commerciales qui sont actives dans le fret international à Liege Airport, mais aussi à Zeebruges.

On les soupçonne d’une vaste fraude à la TVA pour un montant estimé à « au moins 303 millions de TVA éludée et 6,6 millions de droits de douane » entre 2019 et 2022. Quatre personnes ont été interpellées et des perquisitions ont aussi été menées à leurs domiciles personnels à Alleur, Visé et Liège.