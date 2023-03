Une Audi RS3 complètement détruite par le feu, ce mardi, à Dampremy, sur le parking du CEME: «Une voiture à 82.000 euros», confie Sandro

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sandro, un habitant de Gosselies, marié et père de famille, a eu un triste réveil, tôt ce matin : la police est venue le réveiller, pour lui annoncer que son véhicule venait d’être détruit par le feu. « Je venais de rentrer chez moi, après une soirée arrosée, c’est vrai. Nous avions passé la soirée avec des amis, à Dampremy, je me suis fait reconduire à la maison, en laissant mon véhicule, une RS3 sur le parking du CEME… Et je venais de m’endormir, quand la police est venue frapper à ma porte : il était 5 heures. J’ai émergé, pour m’entendre dire que je n’avais plus de voiture ! », poursuit Sandro.