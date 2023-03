Terrible drame en Belgique: Ranim, 3 ans, est décédée sous les yeux de sa maman

de videos

Le conducteur du véhicule, un homme de 49 ans originaire de Linter, a présenté un test d’haleine et de salive négatif. Il a déclaré avoir entendu un bruit sourd et avoir vu un vélo au sol dans son rétroviseur. Il n’aurait pas vu de cycliste et se serait immédiatement garé. Le ministère public a désigné un médecin légiste et un expert.