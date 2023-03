Cri d’alarme du Quartier Nord: «On n’ose plus sortir après 16h, on vit la peur au ventre!»

Depuis 2000, Avci tient un commerce dans le Quartier Nord, rue de Brabant à Schaerbeek. Le 27 février, il est victime d’une violente agression et s’en sort avec 54 agrafes sur le crâne, 34 points de suture, une main brisée et 15 jours dans le coma. Les années passent sans que le sentiment d’insécurité ne disparaisse, que du contraire !

« C’est de pire en pire. Quand quelqu’un entre dans le magasin, j’ai les mains qui tremblent. J’ai toujours peur de travailler. J’ai dû déménager car j’ai des petits enfants mais mon fils habite encore au 1er étage. On ne sait pas vivre ici », témoigne l’indépendant, à bout. « Si ça continue, je devrai fermer. » Avec d’autres commerçants, riverains et travailleuses du sexe, il lance un cri de détresse envers les autorités ce mardi devant le commissariat de police à Saint-Josse.

Surpopulation et trafic de drogue

Cafer tient un commerce juste à côté depuis 1988. « Avant, c’était le paradis. On pouvait laisser les portes ouvertes. Maintenant, on peut avoir un problème à chaque seconde », dénonce-t-il.

Vols, menaces, agressions, trafic de drogue, insalubrité… L’ambiance qui règne dans le quartier fait fuir les clients des 220-230 magasins de la rue de Brabant. Se sentant abandonné, Avci garde sur lui un petit couteau pliable et si rien ne change ce sera bientôt une arme à feu, promet-il en plaisantant à moitié. « On vit la peur au ventre, on n’ose plus sortir de chez soi à partir de 16h ! », ajoute Jeanine, qui habite la rue Linné

Des riverains décrivent une situation de non-droit où des personnes sévissent, dealent, cassent les vitres des devantures et des voitures en toute impunité. « Ici, c’est comme Anvers, on tire de jour comme de nuit. Les gens ont peur et on va arriver comme au Far West où chacun fait sa loi », alerte Thierry Balsat, à l’origine du rassemblement, qui présente son association de fait Les Habitants du Quartier Nord comme réunissant des « victimes ».

« Je travaille depuis 40 ans et je vis la boule au ventre. Je dois fermer les volets dès que je suis chez moi et c’est impossible de dormir tranquillement. Je sursaute chaque fois que j’entends un bruit », relate une travailleuse du sexe qui confirme la « mauvaise » évolution du quartier au fil du temps. « On est dans l’insécurité totale à cause de la drogue et de la surpopulation. Il y a plein de gens qui ne sont pas déclarés et vivent dans l’insalubrité et la précarité. Il faut recadrer tout ça. »

Actions escargot

La vingtaine de manifestants lance un « SOS international ». Elle revendique des moyens humains supplémentaires pour la zone de police, le recours à la réserve nationale pour soutenir les forces de l’ordre, un call center d’urgence disponible 24h/24 pour des interventions rapides, une tolérance zéro de la part de la justice et davantage de communication et de sensibilisation sur les problématiques soulevées.

« Si notre message n’est pas compris en haut lieu dans trois semaines, un mois, nous allons organiser une fois par semaine dans le quartier des opérations escargot et bloquer la rue pendant une heure. On embarrassera des gens mais on fera comprendre en distribuant des folders que nous sommes aussi dans l’embarras et que nous en avons assez », promet Thierry Balsat.