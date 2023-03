«Ah! Les jolies colonies»: Ben Hamidou se livre son enfanceavec humour et délicatesse à l’Espace Magh

D’origine algérienne, Ben Hamidou arrive à Bruxelles dans les années 60 alors qu’il n’est qu’un bébé. Sa famille (une trentaine de personnes) s’installe à Molenbeek rue du Comte de Flandre. Si pour certaines personnes, les colonies font penser aux vacances et éveillent des souvenirs heureux, pour Ben, cela renvoie à une rupture familiale.

Seul sur scène, il incarne les différents membres de sa famille (grand-mère, parents, tantes…) pour constituer un album familial. Après une douloureuse séparation de ses parents à l’âge de 7 ans où il doit choisir, son père l’envoie en novembre 1970 en colonie. Ce qui ne devait durer que 15 jours, se transforme en huit mois dans une campagne déserte où boudins, compotes et autres rollmops remplacent les délicieux tajines de sa grand-mère. Ces « colonies de vacances » ont bien vite un goût amer et avec elles naît une multitude de questions, de violences, de tristesses. Ben est en fait un enfant placé. Il n’en sait encore rien…

Ben Hamidou transcende cet épisode douloureux et le dépose sur scène avec humour parce que ça permet d’écouter les blessures les plus profondes mais aussi avec tendresse et surtout sans jugement.