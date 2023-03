Janice et son mari gagnent à la loterie mais ne veulent pas changer leurs habitudes: «Nous sommes heureux de ne pas avoir gagné des millions, car nous ne les aurions jamais dépensés!»

Il y a un peu plus de vingt ans, Janice Bryant et son mari gagnaient près de 50.000 € à la loterie nationale. Économe, le couple n’avait pourtant rien changé à ses habitudes, rapporte The Sun.

« Keith et moi avons toujours été heureux de ne pas avoir gagné des millions, car nous ne les aurions jamais dépensés », confie Janice.