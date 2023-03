Trois lieux des Hauts-de-France devenus lieux de tournage de séries

Il y avait donc une forme de logique de l’histoire et de la géographie à ce que l’équipe de la série Germinal (diffusée à l’automne 2021 sur France 2, avec notamment Thierry Godard) pose ses caméras dans le bâtiment . L’enceinte ferroviaire avait attiré l’œil de la production, avec sa façade, ses boiseries et ses guichets classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, préservés grâce à l’action de l’association Mercure qui menait ses activités autour des produits bio depuis 1980. Le lieu perdit toutefois le temps du tournage sa vocation première pour devenir l’Avantage, le cabaret du tenancier Rasseneur, entre le coron des Deux cent quarante de Montsou et la fosse du Voreux du roman de Zola. C’est notamment là qu’Étienne Lantier va rencontrer Souvarine l’anarchiste et que va naître l’idée d’une grève.

L’ancienne garedes houillères de Fresnes-sur-Escaut transformée en cabaret l’Avantage pour le tournage dela série «Germinal». - VDNPQR

« HPI », à la filature Le Blan de Lille

Cathédrale de briques rouge dans le quartier de Moulins à Lille, l’usine Le Blan a connu plusieurs vies avant d’accueillir, depuis 2019, le décor du commissariat au sein duquel « sévit » Morgane Alvaro/Audrey Fleurot, dans la série de TF1 HPI. Elle fut d’abord une filature, ou plus précisément une retorderie de coton, au sein de « l’empire » Le Blan dont l’histoire avait débuté en 1872 avec la société « Julien et Paul Le Blan Frères » qui fit de Lille une des capitales textiles de la région. L’histoire industrielle du bâtiment et des générations d’ouvriers et d’ouvrières qui vont y travailler va se poursuivre jusqu’au déclin de la fin des années 1980.

La filatureLe Blan qui abritait autrefois Sciences Po, lieu de tournage de «HPI». - VDNPQR

Reprise par la ville de Lille, la friche va ensuite accueillir une boîte de nuit dans ses sous-sols, l’Opera Night, et surtout l’Institut d’études politiques de Lille à partir de 1996 jusqu’en 2017, et voir passer entre ses murs l’actuelle patronne des écolos Marine Tondelier ou encore le ministre de l’Intérieur Gérald Darmarnin… avant l’équipe de flics de fiction autour d’Audrey Fleurot.

Le bâtiment qui accueille désormais les équipes HPI n’est en outre pas le seul site que l’entreprise Le Blan a bâti dans la capitale des Flandres. Une autre filature est en effet implantée quelques centaines de mètres plus loin, place Déliot, et accueille depuis 1995 la faculté de droit et de sciences politiques de l’université de Lille. L’autre site majeur de Le Blan se trouve dans le quartier des bois blancs, longtemps squelette industriel décharné avant de retrouver un avenir avec l’implantation d’Euratechnologies en 2008.

« Les Petits Meurtres d’Agatha Christie… » à l’hôpital de Lens

D’abord ancrée dans les années 1930 avec Antoine Dulery et Marius Colucci, puis dans les années 1950 autour de Samuel Labarthe, Blandine Bellavoir et Elodie Frenck, Les Petits meurtres d’Agatha Christie (France 2) se sont transportés dans les années 1970 depuis 2021, avec Émilie Gavois-Kahn, Arthur Dupont et Chloé Chaudoye. Un nouveau voyage dans le temps qui a nécessité un changement de décor.