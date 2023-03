Schaerbeek présente son Plan habitat logement durable: «La question sociale a pris une importance considérable»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Insalubrité, risque d’expulsion, marchand de sommeil, longue liste d’attente… Les problèmes liés au logement sont nombreux. Schaerbeek opte pour une stratégie de la planification en 2013 pour y répondre avec un premier Plan Logement. Depuis, des crises (sanitaire, économique et sociale, énergétique et climatique) ont bouleversé les perspectives.

« On a décidé de déployer un Plan habitat logement durable avec les acteurs sur le terrain. On pourrait l’appeler ‘Plan de réponse des acteurs du logement à la succession de crises’ », annonce Thomas Eraly (Ecolo), échevin du Logement. « Il se décline en 3 chapitres, 16 objectifs et une ambition : être aux côtés des citoyens sur le volet social. »