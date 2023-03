De nouveaux défis, dans le Namurois, pour Deraedt et Amadoro

Pas de barragiste supplémentaire en P2C

Par la rédaction

La lutte pour le maintien bat son plein dans toutes les séries de P2. Dans l’état actuel du classement, Nalinnes (13 points) et Beaumont (19) sont les deux descendants directs de P2C. Quatorzième avec 23 unités, Froidchapelle occupe le siège de barragiste, puisque, comme en P3, des matches pour le maintien sont programmés après la phase classique.

Vu qu’il n’y a que trois séries en deuxième provinciale, et dans l’optique d’éviter une « triangulaire », une quatrième équipe est ajoutée dans ce combat avec des rencontres à élimination directe.

La formation « invitée » sera tout simplement celle qui est la moins bien classée des trois séries de P2.

Et à ce petit jeu, la situation est franchement favorable aux pensionnaires de la série C.

Bracquegnies et un trio

Si le championnat s’arrêtait maintenant, le treizième de P2B, Bracquegnies, avec ses 19 points, serait amené à disputer le tour final pour le maintien en P2. Du côté de la série la plus carolo, on est relativement tranquille puisque Chapelle, assis sur le siège numéro 13 en P2C, compte déjà 27 points, soit huit de plus que Bracquegnies.

L.R.