Un pied chez A6K à Charleroi: le pôle d’innovation technologique «WalHub» accélère la transformation numérique des entreprises manufacturières en Wallonie

Deux mots d’abord pour présenter WalHub : il regroupe un consortium d’organisations aux expertises complémentaires. On citera ici la fédération de l’Industrie technologique Agoria, les pôles de compétitivité MecaTech et Logistics in Wallonia, les centres de recherche Sirris, Cenaero, CETIC, et Multitel, ainsi qu’Idelux et l’Agence du Numérique.

Lire aussi un-nouveau-hub-charleroi-a6k-e6k-pour-renforcer-les-competences-numeriques

Sa mission : faciliter et promouvoir la transformation numérique des entreprises manufacturières wallonnes via une série de catalyseurs technologiques. Il s’agit en l’occurrence de les équiper d’outils liés à l’intelligence artificielle, aux technologies des objets connectés, au calcul haute performance (HPC) et à la cybersécurité. Et cela au niveau de leur processus de production, mais aussi de leur chaîne d’approvisionnement.