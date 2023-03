En grosse difficulté, Julian Alaphilippe doit impérativement se reprendre à quelques jours du Tour des Flandres

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le feu qu’il sent toujours brûler en lui, dix ans après son arrivée dans le peloton professionnel, couve surtout au creux de son équipe Soudal-Quick Step. Une formation blême, atone, dans la réaction tardive plus que l’action dynamique sur ce pavé flandrien qu’elle avait pour habitude de rendre incandescent. La crise est latente, et Julian Alaphilippe n’a pas pu faire grand-chose pour l’apaiser depuis les premiers souffles de la saison. Pour certains, il est même au cœur du brasier. Le double champion du monde, s’il peut avancer d’innombrables contretemps sur le chemin caillouteux de la forme depuis plus d’un an, n’est pas épargné par la critique ces dernières semaines, Patrick Lefevere ne manquant jamais une occasion d’égratigner « un leader qui ne preste pas à la hauteur de ses émoluments ».