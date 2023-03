Agressé par un détenu, François-Xavier a failli perdre la vie en exerçant son métier d’agent pénitentiaire à la prison de Leuze: «On peut imaginer mais pas comprendre tant qu’on n’a pas vécu ce genre de fait»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorsqu’on exerce le métier d’agent pénitentiaire, on sait que la tâche n’est pas aisée, qu’il est possible de faire face à différents événements un peu houleux. De là à imaginer qu’on puisse perdre la vie, il y a un monde. François-Xavier occupe cette fonction, qui fait appel à la psychologie et au côté social, depuis 28 ans. Il a rejoint la prison de Leuze, lors de son inauguration en 2014, où il exerce un rôle de chef d’équipe.

Dans l’une des cellules, Nicolas (prénom d’emprunt) est sous tension. L’homme, en manque de drogue, suit un traitement. Un suivi médicamenteux qu’il décide d’interrompre, estimant qu’il n’est pas adapté. Le détenu ne parvient plus à combler le manque. Il parvient à se procurer une dose de cocaïne suffisante pour satisfaire ses envies. Durant la nuit, la nervosité s’accroît encore. Lorsqu’il se réveille, il n’a qu’une idée en tête : péter les plombs.