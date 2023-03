Beaumont: «J’étais enceinte quand il m’a frappée, mon bébé en est mort!», l’ex-compagnon de Tiffanie condamné à un an de prison avec sursis

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce dossier difficile remonte déjà à plus de quatre ans : on parle ici de coups et blessures, avec comme circonstances aggravantes reconnues une incapacité définitive de travail pour Tiffanie, la femme qui en est victime. Frappée par son compagnon alors qu’elle était enceinte. Les coups qu’elle a subis ont perforé sa rate et ont provoqué des hémorragies et complications dans la grossesse de Tiffanie, menant à la mort de Lounes, le garçon que la maman portait depuis huit mois.