Depuis novembre 2022, l’éclairage public est coupé en région du Centre entre minuit et 5h du matin, 7 jours sur 7, afin de faire des économies sur les dépenses énergétiques. Ensemble, les communes espèrent faire ainsi 1,4 million d’euros. Nous vous l’évoquions dans nos colonnes, les bourgmestres de la région du Centre se sont réunis ce début mars avec ORES et ont adopté une position unanime : on rallumera l’éclairage public le week-end, les jours fériés et de festivités.