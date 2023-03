À Hazebrouck, leur maison est équipée… d’un abri anti-bombes

Grand jardin, piscine, carport, à la rigueur, cave à vin, voilà ce que recherchent généralement les acheteurs immobiliers. Une maison à Hazebrouck a un argument beaucoup, beaucoup, beaucoup plus original pour se distinguer de toutes les autres : un bunker privé version deux-pièces.

Enseveli sous plusieurs mètres cubes de terre, recouvert de mousse et de pelouse depuis des décennies, cet abri anti-bombes s’est fondu dans leur paysage quotidien. La construction en béton date de la Seconde Guerre mondiale quand s’y est installé le capitaine Bauer. Un officier autrichien, rattaché à l’organisation Todt (à l’origine du mur de l’Atlantique pour le Troisième Reich) et chargé du service de travail obligatoire (STO) à Hazebrouck.

Les entrées du bunker servent de petit abri de jardin pour stocker des seaux et des outils. - Photo Hélène Decaestecker

Cave à vin

À l’intérieur, plus rien ne subsiste de cette sombre époque, hormis les murs et les portes épaisses. Les propriétaires ont nettoyé les deux vastes salles, dont l’une était reliée à la maison par un corridor, condamné il y a plusieurs années. « Notre fils a déjà fait une fête dedans, c’est idéal, côté bruit, mais aujourd’hui, il n’y a plus que notre chat qui vient squatter de temps en temps », confie la famille.