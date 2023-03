Vous rêvez de devenir espion? La Sûreté de l’Etat va encore engager, voici le type de mission qui vous attend

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des agents de la Sûreté de l’État entrent discrètement dans l’appartement bruxellois de l’ancien député européen Pier Antonio Panzeri. Ils profitent de son absence pour fouiller son logement, à la recherche d’indices… Ils ont eu du flair ! Les agents tombent sur un trésor : 380.000 € en petites coupures dans une petite valise et 320.000 € dans un coffre-fort ! Ils sortent leur appareil photo, immortalisent le butin sans y toucher, effacent leurs traces, quittent l’appartement sur la pointe des pieds et referment soigneusement la porte. Ni vu ni connu. Quelques jours plus tard, le parquet fédéral demande l’ouverture d’une instruction pour des perquisitions. La police n’aura « plus qu’à » saisir les billets de banque. S’ouvre alors le dossier du Qatargate, affaire de corruption présumée du parlement européen par le Qatar et le Maroc.

C’est l’un des derniers grands faits d’armes de nos agents secrets. Mais il y en a eu d’autres.