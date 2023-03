Les Diables rouges s’imposent au bout du suspense en Allemagne et s’offrent une victoire de prestige!(2-3, vidéos)

Pour la deuxième de Domenica Tedesco, les Belges démarraient en fanfare avec des buts de Yannick Carrasco (6e) et Romelu Lukaku (9e), pour son 72e but avec l’équipe nationale, sur deux services de Kevin De Bruyne.

La seconde période était plus équilibrée, mais la Belgique, avec un 3e but de son capitaine Kevin De Bruyne (78e), assurait sa première victoire sur l’Allemagne depuis septembre 1954 (et un succès 2-0 en amical aussi), malgré un ultime but de Gnabry (87e).