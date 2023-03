Cour d’assises d’Arlon | Me Alexandre Wilmotte soulagé: «Antoine Marchal va pouvoir reposer en paix»

Un questionnaire de 50 questions. Quatre accusés. Le travail des jurés de la cour d’assises d’Arlon était long et fastidieux. Pendant de nombreuses heures, ils ont délibéré pour dire si oui ou non Mélissa Sauvage, Renaud Dessart et Fabrice Duchesne s’étaient rendus coupables de vol avec violence avec la circonstance aggravante de meurtre. Pour les jurés, les trois accusés sont coupables du meurtre d’Antoine Marchal. « Thèse du suicide », « aucune intention d’homicide », « mélange de médicaments et des coups », les jurés se sont montrés, à la lumière des éléments exposés durant ces deux semaines de débat, imperméables aux arguments des accusés et de leurs conseils. Dans leur motivation, on peut lire que Mélissa Sauvage « est à l’origine du décès d’Antoine Marchal. Elle en est l’élément moteur. Elle savait que de la violence serait utilisée. Elle avait d’ailleurs encouragé Fabrice Duchesne par SMS. » Renaud Dessart ne s’est lui pas « désolidarisé de la violence de Fabrice Duschene. Il avait amené la corde. Il est l’auteur des premiers coups. » Enfin Fabrice Duschene est selon les jurés celui qui a causé les coups qui ont amené à la mort de Tarzan.

Lire aussi Cour d’assises d’Arlon | Les accusés ont pris une dernière fois la parole: «Comment vivre alors que je sais que par notre faute un homme a perdu la vie. Mon père a perdu la vie» « Un sentiment de grande justice » Me Alexandre Wilmotte, avocat de la famille de la victime, était bien évidemment satisfait de la décision des jurés. « Mon sentiment ? C’est un sentiment de grande justice. La motivation des jurés ne laisse place à aucun argument avancé par la défense. La thèse du suicide ou de l’absorption de médicaments ont été balayées. Soulagement aussi, car les accusations de mœurs sur la victime ne sont plus audibles. Si Antoine Marchal est décédé, c’est parce qu’il a reçu des coups. Des coups violents. Il n’y a plus de place aux doutes et il peut désormais reposer en paix. C’est la fin d’une longue et douloureuse procédure pour mes clients. »

Le célèbre pénaliste est également revenu sur l’attitude des accusés lors des débats. « Les débats ont été sereins. Mais je regrette la désinvolture des accusés durant les deux semaines de cour d’assises. J’ai rarement vu cela durant ma carrière. Pour la famille d’Antoine Marchal, ces comportements étaient difficiles à vivre. Heureusement, justice est rendue. Le verdict est très clair. »