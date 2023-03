«J’en ai marre de ce football»: un ancien champion du monde français dézingue la prestation des Bleus contre l’Irlande

De son côté, Christophe Dugarry, champion du monde avec les Bleus en 1998, n’a pas apprécié le manque d’animation offensive. Même s’il regrette cela, le consultant nuance : « Je vais commencer par ce qui m’a plu dans ce match notamment cette grosse solidarité défensive avec beaucoup d’efforts pour conserver ce but d’avance. J’ai vu des joueurs concernés. J’ai vu des joueurs tacler, j’ai vu Kolo Muani ou comme souvent Griezmann ou les défenseurs centraux. J’ai aimé cette solidarité qui se dégage de cette équipe. Il y a quelque chose et beaucoup d’efforts pour conserver ce but. Il y a un vrai état d’esprit dans ce groupe. »

Et d’ajouter ensuite sur l’attaque française : « Une fois que j’ai dit cela, le reste a été très très pauvre. Très pauvre offensivement avec énormément de déchet technique et très peu de prise de risque ainsi que très peu de créativité offensive. Sincèrement, cela m’a fait penser à un match de Coupe du monde que l’on gagne sans proposer grand-chose. Après l’excellente prestation face aux Pays-Bas on est retombés dans une forme de suffisance en jouant dans un rythme de sénateurs. Cela a joué à la baballe. J’en ai marre de ce football. On l’a vu à la Coupe du monde, les Espagnols, les Allemands et par moments les Français c’est mou et cela se regarde jouer. Ce football-là où on respecte un équilibre, sans prise de risque et avec aucun dépassement de fonction. »