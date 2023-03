La Stib commande septante bus électriques pour 2024

La société de transports en commun bruxellois Stib a passé une commande de septante bus articulés électriques de la marque EvoBus, a-t-elle annoncé mardi.

Le but étant d’« offrir un service toujours plus écologique et plus performant à ses voyageurs ». En effet, ces nouveaux bus électriques remplaceront à partir de 2024, les modèles Euro 5 équipés de moteurs thermiques. Ces derniers ne pourront plus circuler à Bruxelles en 2025. Ces septante nouveaux bus viennent également agrandir la flotte de la Stib offrant plus de 2.000 places supplémentaires aux usagers.