«Juju» a dépensé près de 50.000€ pour avoir le fessier de Cardi B mais le regrette amèrement aujourd’hui… (photos)

Le rêve de Juju Ferrari, star brésilienne aux 5 millions de followers sur Instagram, était d’avoir « le plus gros popotin du monde » comme ses idoles Kim Kardashian et Cardi B. Pour ce faire, la Brésilienne a dépensé presque 50.000 € en chirurgie esthétique, rapporte The Sun.

Mais après s’être fait injecter du silicone dans chaque fesse en novembre dernier, la trentenaire regrette désormais son choix et déteste son apparence. Elle n’aime pas son fessier « grotesque » et « disproportionné » et regrette « ses fesses qui lui correspondaient ».