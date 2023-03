Une première belge à l’UMons: à l’initiative de la Loterie nationale, elle va étudier l’addiction aux jeux

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce sera une première belge, le projet sera présenté en mai, nous pouvons déjà vous en dévoiler la teneur. La Loterie nationale, organisateur de jeux mais à laquelle est aussi dévolu un rôle sociétal, va financer une chaire consacrée à l’addiction aux jeux, à l’université de Mons. Une chaire qui devrait être inaugurée pour la prochaine rentrée académique. Une telle chaire, qui existe déjà à l’étranger, on n’en trouve pas en Belgique. L’UMons sera donc pionnière.

Mesurer le risque

Mais pour quoi faire ? « Les universités analysent déjà certaines assuétudes », nous dit Jannie Haek, patron de la Loterie nationale. « Ce sont surtout des études psychologiques, qui n’ont pas seulement trait au jeu. Ce qui nous intéresse, c’est de voir comment mesurer le risque lié à certains types de jeu. En matière de vitesse, de montants joués, le côté répétitif. Différents facteurs que l’on cote de 1 à 10 par rapport au risque lié à certains jeux. Dans le passé, on faisait des études sur les assuétudes. À l’avenir, ce serait plutôt comment mesurer le risque. Par ailleurs, dans le phénomène des jeux d’argent, il y a aussi des problèmes de blanchiment, de criminalité. Quels sont les effets induits pour les jeux ? Il y a aussi beaucoup de lobbying dans le secteur ; si on veut mener une politique contre les assuétudes, il faut objectiver le débat. Avec la question : qu’est-ce qui rend un jeu plus ou moins risqué ? »