Violence intrafamiliale: cette alarme anti-harcèlement, qui se cache en poche, a déjà sauvé 40 vies!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce bouton anti-harcèlement n’est pas plus grand qu’une pièce de 50 centimes. Il se cache très facilement au fond d’une poche, dans une veste, un sac à main. Si vous vous sentez menacé, il suffit d’appuyer dessus. Grâce à votre smartphone qui y est connecté (via Bluetooth) et grâce à l’application 112 Be, la centrale d’urgence est automatiquement alertée. Pas besoin d’expliquer la raison de votre appel, ni même de parler, pas besoin de vous identifier, pas besoin de donner votre adresse… La centrale saura tout de suite tout de vous, puisque vous aurez été encodé au préalable, lorsque la police (avec accord d’un magistrat) vous aura équipé du bouton.