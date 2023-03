Le prince Harry s’en prend à nouveau à la famille royale: il les accuse de lui avoir caché des informations sur des écoutes téléphoniques

Le fils cadet du roi Charles III a assisté mardi pour la deuxième journée consécutive à une audience à la Haute-Cour de Londres dans le cadre des poursuites intentées avec plusieurs célébrités contre Associated Newspaper (ANL), accusé d’avoir recueilli des informations de manière illégale.

Dans sa déposition de témoin signée le 24 février et que l’AFP a pu consulter, Harry évoque sa « relation difficile avec la presse » depuis la mort de sa mère Diana mais explique que « pour un membre de l’institution, la politique était +never complain, never explain+ (Ne jamais se plaindre, ne jamais s’expliquer) ».