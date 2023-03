Futsal - Ligue: ADLS AC Flémalle a un pied en playoffs

BXL a démarré en force et a ouvert le score par Bouzid. Flémalle, pris à froid, se repositionne tandis que son gardien, Julien Creppe, arrête tout. Flémalle égalise sur un penalty de Julien Meunier puis rate 3 occasions en fin de mi-temps. A la reprise, Flémalle a adapté son jeu et donne moins d’espaces. Ribeaucourt donne l’avance à Flémalle mais BXL égalise. Sur un long dégagement de Creppe, Piccoli dévie de la tête et rend l’avance à Flémalle puis Schneider l’imite et signe le 4-2. BXL aligne un gardien volant et pousse mais Flémalle tient bon.

FS Grâce rate le coche

FS Grâce-Hollogne, 11e, est passé près de l’exploit contre Molenbeek, 4e. Il s’est incliné par le plus petit écart 3-4.

« Un match intense, assez physique de part et d’autre et intéressant. On a été mené 0-2 puis on est revenu à 1-2 par Cavallaro et à 2-3 par Nalbou. Calidi a égalisé puis Molenbeek a repris l’avance mais en fin de match, une faute du gardien bruxellois sur Mounir Amanaki, notre gros renfort, n’a pas été sifflée et on pouvait obtenir un penalty pour égaliser. On aurait pu faire mieux car on a raté beaucoup d’occasions », regrette Momo Beldjoudi, le coach liégeois.

FS Grâce-Hollogne: Afkir, Abdi, Bach, Cavalaro 1, Nalbou 1, Calidi 1, Kochchif, Yans, Amanaki.

Sougné a battu Tintigny

En N3C, le MFC Sougné, 3e au classement avec la 2e meilleure attaque de la série, est venu à bout de Tintigny, 2e et meilleure défense avec Dison le leader !

« On s’attendait à un match serré et il l’a été. On avait été battu chez eux. Il y a eu des occasions des 2 côtés en 1e mi-temps mais les 2 gardiens se sont distingués, notamment sur des envois de Delcourt et Corbesier (0-0). A la reprise, De Grom trouve l’ouverture puis Dorian Flagothier, le gardien remoucastrien arrête encore tout ! Lawarée signe le 2-0 et Sougné tient bon jusqu’au bout. On a su museler leur attaquant », résume Grégory Bourse, le coach de Sougné.

« On a joué devant 140 personnes après notre souper du club. On recolle pour le titre qui se jouera à 3. On avait été un peu décroché mais on est bien revenu dans le parcours. On n’a pas notre sort entre les mains mais on va tout donner et ne rien lâcher », prévient Grégory Bourse. Sougné est assuré de sa 3e place. Il compte 29 points pour 30 à Tintigny et 31 pour Dison qui a un match de plus.