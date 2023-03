«C’est positif pour le coach, mais pour nous aussi»: les réactions des Diables rouges après leur victoire contre l’Allemagne

Contre l’Allemagne, Yannick Carrasco a montré la voie aux Diables rouges en inscrivant le premier but de la Belgique contre l’Allemagne. L’ailier de l’Atletico Madrid a évoqué en interview les deux premiers matchs de l’ère Domenico Tedesco. Il explique ainsi ce qu’a dit le nouveau sélectionneur à l’issue de la rencontre : « Il nous a dit qu’il était fier de notre prestation, de ce premier rassemblement. »

Le Diable rouge a également évoqué la nouvelle méthode de Tedesco à la tête des Diables rouges : « Il y a une nouvelle équipe avec de nouveaux jeunes, il y a de l’envie. On a vie l’envie de s’améliorer. Pas plus qu’avant, chacun a sa méthode de travailler. Il (Tedesco)veut qu’on aille chercher très haut, en un contre un. Tout ça fait qu’on reste concentré tout un match. Tout ça fait qu’on est connecté tous ensemble. »

De son côté, Wout Faes est l’une des belles surprises du premier rassemblement sous l’ère Tedesco. Déjà solide comme un roc vendredi en Suède, le défenseur central de Leicester a remis le couvert à Cologne. Et ce, même si l’opposition était plus féroce et si le camp belge a été davantage pris d’assaut. Cette victoire en terres voisines, il la savoure. « On a très bien commencé la partie, en marquant très rapidement deux buts. On aurait même pu tuer le match plus vite. L’Allemagne est ensuite revenue mais nous avons bien défendu, tous ensemble. C’est un match complet de notre part. » Deux succès consécutifs qui offrent de belles perspectives pour le futur. « C’est un très bon début, au niveau de l’intensité et du collectif. Tout le monde était concerné. Le coach a d’ailleurs dit qu’il était super-fier et très content d’être là. C’est positif pour lui, mais pour nous aussi… »

Enfin, la mine d’Arthur Theate était radieuse, quelques minutes après la victoire historique décrochée en Allemagne. Une deuxième fois titulaire sous Domenico Tedesco, le Liégeois a commencé la partie comme latéral gauche, puis a brillamment été replacé dans l’axe de la défense. « J’ai l’habitude de jouer dans une défense à quatre à Rennes, même si j’y joue au centre. Cela demande un peu d’adaptation mais je me sens bien à ce poste de back gauche. Si le coach veut que je joue là, je le ferai sans souci. » Il a en tout cas bien tenu la baraque, avec Wout Faes. « Le staff a mis énormément de choses en place. Il y avait beaucoup de mouvements, de technique, d’application dans notre jeu. On a joué en Allemagne, il ne faut pas l’oublier. Ça reste une grande nation. Quand on menait 1-3, c’est normal que l’équipe adverse pousse et se découvre. En tout cas, on s’est battus tout au long du stage. De la première minute à la dernière. Ça fait plaisir à voir. On forme un groupe qui est à l’écoute. On a souffert en fin de deuxième mi-temps mais, parfois, la victoire est encore plus belle comme ça. »