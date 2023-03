Les Diables rouges s’offrent une victoire de prestige en Allemagne: ça promet pour la suite!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une première demi-heure pétaradante puis une longue plage de réorganisation et de résistance à 1-2. Et pour finir, la cerise sur le gâteau déposée par un De Bruyne auteur de deux assists et d’un but. Que demander de plus ? Pour un premier succès (2-3) face à une grande nation depuis le huitième de finale de l’Euro contre le Portugal (1-0).

1 Un départ de rêve : 2 buts belges en 161 secondes

En reconduisant 9 des 10 joueurs de champ de vendredi, Mangala relayant Trossard, Tedesco est resté dans la suite logique des premiers choix posés en Suède. Un médian défensif supplémentaire paraissait ne pas devoir être un luxe de précautions face à un hôte allemand qui, hormis ses déboires identiques à la Belgique lors du dernier Mondial, restait sur une série de 16 matches amicaux sans défaite.