Domenico Tedesco satisfait de la victoire des Diables rouges : «On voulait choquer l’Allemagne»

Deux matches à l’extérieur et deux victoires, Domenico Tedesco a de quoi être satisfait de son premier rassemblement avec les Diables rouges. D’autant qu’il avait peu de temps avant de se déplacer chez son concurrent le plus coriace sur la route de l’Euro 2024 et chez un quadruple champion du monde.

On voulait être courageux avec le ballon et presser haut dès le début de la rencontre. On voulait choquer l’Allemagne. Je crois que notre adversaire a été surpris par cette intensité. Durant cette demi-heure, on a été très bon dans le contre pressing et on trouvait chaque fois l’homme libre. Honnêtement, on aurait dû tuer le match en première période. Cela aurait dû être 3 ou 4-0. On a souffert jusqu’à la fin avec une équipe allemande qui s’est créé beaucoup d’occasions. Je suis très heureux de ce succès face à une équipe très forte où il y avait tout de même beaucoup d’absents.

Pourquoi avez-vous opté pour un milieu à trois avec Onana, Mangala et De Bruyne ?

On voulait plus de stabilité dans l’entrejeu face à un très bon adversaire. En Suède, De Bruyne a joué comme six aux côtés d’Onana. Ici, on voulait un profil plus défensif et on a choisi Mangala pour évoluer avec Onana. Cela a permis à De Bruyne d’être plus haut sur le terrain.

Un autre choix a été plus surprenant : Saelemaekers comme back gauche en deuxième période. Pourquoi ?

Tout d’abord, je voulais voir Theate en défense centrale. Ensuite, comme vous le savez, on est peu fourni à ce poste de back gauche. Je voulais faire un test avec Alexis parce qu’il a les qualités pour évoluer à cette position et qu’il s’est bien entraîné. Castagne peut jouer à cette position mais je le vois davantage comme un back droit. Il préfère jouer là aussi. C’était donc un essai pour Saelemaekers parce qu’on a peu de ressources même si je n’oublie pas qu’il y a les Espoirs. Pour eux, il faut trouver le bon moment pour les intégrer.

Quelle est votre conclusion de ce premier rassemblement ?

Il est encore trop tôt pour tirer tous les enseignements de ce rassemblement. Je dois encore analyser les choses. On a quand même vu qu’en mettant de l’intensité et en étant courageux avec le ballon, on pouvait obtenir des succès. On a aussi réussi à redonner confiance à ce groupe.

Vous avez également relancé l’enthousiasme en Belgique…