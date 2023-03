Diables rouges: Orel Mangala est déjà plus qu’un complément à Amadou Onana

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Force est de constater qu’Orel Mangala a brillamment réussi son retour en Allemagne. Face à « son deuxième pays » (NDLR : il y a évolué entre 2016 et 2022 pour Dortmund, Hambourg et Stuttgart), il a parfaitement rempli le rôle de composition, celui que Tedesco lui avait demandé. Le sélectionneur des Diables rouges avait déjà eu l’opportunité de découvrir l’aisance technique et la générosité du garçon sur les pelouses de Bundesliga, les 79 minutes disputées à Cologne ne l’ont pas déçu. Mieux : aux côtés d’Amadou Onana, le milieu relayeur de 25 ans a littéralement marché, surtout dans le premier acte, sur l’entrejeu teuton. Ce qui lui permet de marquer de nombreux points dans le cœur du jeu noir-jaune-rouge. Un secteur dont l’avenir est assuré (Praet, Lavia, Tielemans, Vranckx…) et où on semble déjà avoir oublié un certain Axel Witsel.