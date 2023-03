Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1 Pendant une demi-heure, la démonstration des Diables a été totale

Le passage en 4-3-3, avec deux médians défensifs en soutien de De Bruyne, a libéré celui-ci. Mieux, il a littéralement été mis dans un fauteuil. Un KDB placé dans son meilleur rôle est un KDB qui fait très mal, comme en témoignent ses deux assists et sa course pour aller marquer lui-même le but de la victoire.

Ce soir, on a vu où le nouveau sélectionneur voulait en venir avec son football total. Si c’est 0-4 à la mi-temps, personne ne peut crier au scandale. Tout le monde sait bien qu’aucune équipe au monde ne peut tenir un rythme pareil pendant 90 minutes, mais le football que la Belgique a proposé pendant la première demi-heure de ce match est de la marque d’une équipe favorite d’un grand tournoi. Avec 3 buts en l’espace de 4 frappes cadrées, les Diables ont carburé à la moyenne des formations qui peuvent revendiquer les premières places lors du prochain Euro.