Nina Derwael doit renoncer à l’Euro d’Antalya à cause d’une blessure à l’épaule

Derwael, 23 ans, souffre d’une subluxation de l’épaule, une blessure subie il y a une semaine à l’entraînement. « Lors de sa sortie aux barres asymétriques, son bras s’est partiellement déboîté (subluxation). Nina ne peut pas mettre de poids sur son épaule et est obligée de manquer les championnats d’Europe. Une période de rééducation suivra, au cours de laquelle l’épaule instable sera traitée et renforcée », a précisé la fédération dans son communiqué.

Déjà absente lors de l’Euro de Munich en 2022, la Limbourgeoise, championne olympique aux barres asymétriques, doit de nouveau faire une croix sur le rendez-vous européen. « Une blessure est toujours un revers et n’arrive jamais au bon moment. C’est vraiment dommage car j’ai retrouvé de bonnes sensations lors des derniers entraînements. Je me concentre maintenant sur la rééducation en vue des principaux objectifs : les championnats du monde d’Anvers cet automne et les Jeux Olympiques de Paris », a réagi Derwael.