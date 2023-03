Kevin De Bruyne fier des jeunes Diables: «Ils sentent qu’ils ont une chance de se battre ensemble pour l’équipe nationale» (vidéo)

Kevin De Bruyne a été un grand artisan de la victoire 2-3 des Diables rouges en Allemagne mardi soir. Auteur d’un assist et d’un but, le métronome belge a une nouvelle fois étalé l’étendue de ses talents. Forcément, après ce succès historique qui suit une victoire 0-3 en Suède, il était aux anges.

« La première demi-heure était très bonne, on a créé des occasions », a réagi De Bruyne au micro de RTL Sports. « On a marqué de beaux buts et après on savait que parfois, ça allait être difficile face à l’Allemagne. On a essayé de presser plus haut. C’était parfois très très bon. On a vécu deux bons matches. On a montré beaucoup de choses positives, et on peut faire mieux. »