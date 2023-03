«On doit dispatcher les vannes aux talents»: les blagues des candidats de «LOL, qui rit, sort!» ne viennent pas toujours d’eux, un auteur du programme raconte

Le but, vous le savez, c’est de faire rire les autres, mais surtout, de ne pas rire. Après deux fois, c’est carton rouge, et donc, élimination. Et pour faire craquer les autres, chacun a sorti ses meilleures blagues, dont certaines sont désormais cultes, à l’image de l’imitation de Thomas Pesquet par Pierre Niney, ou encore le « Woo bop a loo bop » de Leïla Bekhti.

Lire aussi «LOL: qui rit, sort!»: les salaires complètement fous des participants et de Philippe Lacheau pour 6 heures de tournage, ils vont jusqu’à 7 chiffres!

Et de préciser que certaines blagues sont fournies par Arthur Sanigou, auteur principal du programme : « On doit dispatcher toutes les vannes aux talents. Arthur appelle chacun d’eux, et leur fait des propositions. » Quand on sait ça, c’est tout de suite moins marrant…