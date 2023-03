Conflit social chez Delhaize : tous les supermarchés intégrés ont au minimum un potentiel candidat repreneur

Dans cette note, on peut lire que chacun de ces supermarchés a au minimum un potentiel candidat repreneur. 75% des magasins auraient même deux candidats repreneurs ou plus.

Concrètement, Delhaize parle de «candidats ayant spontanément manifesté leur intérêt». Trois profils sont distingués : les collaborateurs internes (41%), les affiliés actuels (44%) et les nouveaux potentiels affiliés (15%). Les futurs affiliés sont décrits comme «de vrais entrepreneurs, ayant une passion pour Delhaize, pour les collaborateurs et pour les clients».

Dans sa communication interne, l’entreprise précise par ailleurs que le repreneur recevra «un soutien complet afin d’assurer une bonne transition». Ce soutien prévoit une phase de préparation et de transition qui durera entre 6 et 12 semaines, en fonction du profil du repreneur. Des rencontres seront organisées avec le supermarché pour faire connaissance. Et des formations ainsi que du support sont prévus, notamment au niveau informatique et technique.