«Du spectacle et à la fin, c’est la Belgique qui gagne», «L’Allemagne complètement dépassée»: la prestation des Diables rouges éblouit la presse étrangère

La Belgique s’est offert une victoire de prestige mardi soir en allant s’imposer 2-3 en Allemagne. Après la victoire 0-3 en Suède, c’est une deuxième victoire en deux matches pour les Diables rouges sous les ordres de Domenico Tedesco. De quoi pouvoir tirer de premiers enseignements particulièrement positifs. Et pas seulement en Belgique, la presse internationale étant elle aussi très attentive au renouveau des Belges. « La Belgique n’avait en effet pas battu l’Allemagne depuis 1954, et Domenico Tedesco ne pouvait pas mieux commencer son mandat sur le banc de la sélection », lance l’Equipe qui titre « De Bruyne guide la Belgique de Tedesco ». « Capables de changer de schéma tactique en cours de match, les Diables rouges intègrent parfaitement les principes du nouveau sélectionneur qui peut seulement regretter leur manque d’efficacité. »

Lire aussi Philippe Albert après la victoire des Diables en Allemagne: «On a vu où Tedesco voulait en venir en matière de football total» « Du spectacle et à la fin, c’est la Belgique qui gagne », titre pour sa part Eurosport. « Une victoire de prestige loin d’être anodine pour les Belges, puisque ce succès contre l’Allemagne est le premier depuis… 69 ans. Les héros de la soirée se nomment Yannick Carrasco, Romelu Lukaku et surtout Kevin De Bruyne, auteur d’une nouvelle partition majuscule. Pour cette rencontre entre deux sélections éliminées au premier tour du dernier Mondial, l’heure était à la reconstruction. Et très vite, la Belgique a fait comprendre ses intentions offensives. […] Sous la pression locale, la Belgique n’a pas flanché dans les dernières minutes et trouve enfin des successeurs aux vainqueurs de la RFA le 26 septembre 1954. Une autre époque… »

« La plus grande démonstration d’un adversaire en Allemagne » Et chez l’adversaire allemand, ce revers fait très mal. « L’Allemagne a été malmenée par la Belgique pendant une mi-temps à Cologne », peut-on lire sur le site du Bild. « Le score de 2 à 3 est finalement flatteur. Les 35 premières minutes sont incroyablement mauvaises. C’est la plus grande démonstration de ces dernières années à laquelle une équipe allemande doit assister dans son propre stade. On ne voit rien de la volonté, de la passion et de la force dans les duels. La Belgique peut facilement mener 4 à 0. »

Du côté de l’Espagne, Marca pointe que « l’ère Tedesco continue de passionner le peuple belge, une semaine à peine après son début. » « Les sensations très positives invitent à l’optimisme dans une équipe belge qui veut renaître après la déception de Qatar 2022. […] Flick a réagi dès la première mi-temps avec plusieurs changements, et a vu une meilleure Allemagne en deuxième mi-temps… mais cela n’a pas suffi. Casteels a été meilleur que Ter Stegen et a fait plus d’arrêts. La Belgique était plus précise dans la surface et avait plus de ‘punch’. » Lire aussi Les Diables rouges s’offrent une victoire de prestige en Allemagne: ça promet pour la suite! « Les Allemands ont été complètement dépassés en première mi-temps, la Belgique attaquant à volonté », écrit pour sa part le DailyMail après le succès des Diables. « Les deux équipes étaient désireuses de se remettre de leur élimination surprise de la phase de groupes de la Coupe du monde en décembre, mais c’est la Belgique qui s’est montrée la meilleure, l’Allemagne ayant eu des difficultés avec sa ligne arrière. »