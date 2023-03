Le coin du tacticien | Le petit message d’après-match de l’entraîneur, sympa et enrichissant...

Je fais cela dans le but de leur donner un retour objectif sur le match du jour. Cela permet de leur communiquer une idée de ce qui a été fait et pas fait par rapport à notre plan de jeu, à la mise en place, à la philosophie…

Chacun peut en retirer des choses en vue de ce qui doit être appliqué, notamment lors du travail au cours de la semaine qui va suivre.

C’est très important de conserver ce lien qui ne coûte pas grand-chose mais qui est extrêmement important pour la communication. Tout le monde n’a pas toujours la même vision que moi et le fait d’échanger est très bénéfique pour chacun.

Et sans s’en rendre compte, on peut ainsi mettre en lumière et en profondeur ce qu’on a réellement pensé de ce match… Comme je le fais par écrit, je vais réfléchir aux mots employés et je pourrai ainsi déjà préparer ma causerie de début de semaine avec le groupe, le staff ou mes adjoints selon la catégorie ou le niveau.