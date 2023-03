«Naufrage à Glasgow», «Une équipe vulgaire et bancale»: l’Espagne détruite par la presse après sa déroute en Ecosse

L’Espagne a vécu une soirée cauchemardesque à Glasgow mardi soir, s’inclinant 2-0 face à l’Écosse en qualifications pour l’Euro 2024. Une défaite qui a déclenché un torrent de critiques de la presse espagnole, jamais la dernière pour se montrer virulente dans ce genre de situation.

« Quel est le plan ? », titre Marca, qui qualifie cette équipe espagnole de « vulgaire et bancale ». « Pas de plan A, pas de plan B, pas de plan C. À Hampden Park, la nouvelle Espagne de De la Fuente a expédié une triste soirée, propice à la réflexion. » « Le désastre de la révolution de la Roja. L’Espagne, peu inspirée, paye ses erreurs et subit une défaite douloureuse le jour où De la Fuente change huit titulaires », écrit encore le quotidien espagnol. Si tous les joueurs en prennent pour leur grade, le moins bien noté est Carvajal, crédité d’un 3 sur 10. « Il est entré en jeu à la place de Porro… et ça n’a pas été mieux. Quel trou à droite ! Il n’est pas prêt à courir beaucoup en ce moment, comme on peut le voir sur le 2-0… En vitesse, en ce moment presque tout le monde passe comme des avions. Même tonalité avec l’Espagne et avec Madrid. »