Alain a étranglé son épouse Eliane à Ham-sur-Heure: elle n’osait pas déposer plainte contre lui

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Eliane et Alain étaient mariés depuis plus de 50 ans, un demi-siècle passé à quelques pas de la place d’Ham-sur-Heure. Tout le monde les connaissait et ils connaissaient tout le monde. Alain était considéré comme un homme courageux et travailleur.