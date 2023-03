La Belgique n°1 à l’exportation d’un pesticide interdit

Si l’utilisation de ce neurotoxique et perturbateur endocrinien est bannie, ce n’est le cas ni de sa production ni de son exportation hors de l’Union européenne. Pour les six derniers mois de l’année 2022, les autorités européennes ont été averties d’une exportation globale de 380.000 litres de chlorpyrifos. Un chiffre qui monte déjà à 367.000 litres pour les premiers mois de 2023. La Belgique semble être la championne hors pair en la matière puisque la grande majorité de ces exportations (349.000 litres en 2022, 313.000 en 2023) sont le fait d’une seule entreprise basée à Ougrée, en province de Liège : Arysta LifeScience Benelux. Une filiale de la multinationale indienne UPL. Le reste des exportations provient du Danemark.

Le chlorpyrifos est un des pesticides les plus problématiques pour la santé et l’environnement. Il sert essentiellement à combattre les pucerons, les chenilles et certaines mouches considérées comme nuisibles dans de nombreuses cultures.