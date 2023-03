Pensions à la Chambre: la Chambre ne pourra pas récupérer toutes les indemnités

Dans un avis juridique dont Le Soir a pu prendre connaissance, il est chaudement recommandé au Bureau de la Chambre de retirer les décisions illégales dans le cadre du dossier relatif aux indemnités indûment versées par la Chambre aux anciens présidents et aux anciens fonctionnaires généraux. Problème, écrit le quotidien dans son édition de mercredi, il est impossible de récupérer le 1,294 million indûment versé.

Si Herman De Croo a déjà remboursé 210.819,95 euros à la Chambre, selon les calculs du Soir, Raymond Langendries pourrait recevoir une demande de remboursement de près de 170.000 euros et Siegfried Bracke de 126.015 euros. Il s’agit ici de montants maximums puisqu’ils pourraient mettre la responsabilité de la Chambre en cause et, ainsi, réussir à diminuer leur obligation de remboursement.