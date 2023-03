Réforme des retraites en France: des heurts recensés à Paris et plusieurs villes en marge des cortèges

Dans la capitale, des affrontements ont opposé forces de l’ordre et des groupes de militants vêtus de noirs et visages masqués, vers la fin de la manifestation qui reliait la place de la République à celle de la Nation.

Quelque 201 personnes ont été interpellées et 175 policiers et gendarmes ont été blessés, a indiqué le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, dans un bilan communiqué à 23H30.

D’autres incidents se sont produits place de la Nation lors de la dispersion de la manifestation vers 19H00 avec des jets de pavés et bouteilles sur les forces de l’ordre qui ont tiré de nombreuses grenades lacrymogènes en retour.

Selon le ministre de l’Intérieur, 13.000 policiers et gendarmes - dont 5.500 à Paris - avaient été mobilisés pour la 10e journée de protestation contre la réforme des retraites, un dispositif qu’il a qualifié d’"inédit».

Dans l’ouest de la France où les heurts avaient été particulièrement violents jeudi, des violences et dégradations ont à nouveau été recensées à Nantes et Rennes malgré deux défilés jugés globalement plus calmes.