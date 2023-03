Ronny, 74 ans, a commis une erreur pendant qu’il déchargeait sa voiture et le regrette amèrement: «On ne s’attend pas à ça en plein jour»

Ce qui le choque, c’est que sa voiture était pile devant sa maison : « On ne s’attend pas à ce que quelqu’un vienne voler sa voiture devant sa porte en plein jour. Et pourtant, c’est arrivé. Lorsque je suis revenu à l’extérieur une vingtaine de minutes plus tard, j’ai constaté que ma voiture avait disparu. »

« Il aurait été signalé que la voiture avait été vue près de Courtrai vers 15h30. Peu de temps après, elle a été repérée à Gistel et un peu plus tard, une caméra a filmé ma voiture à Bredene et à Ostende. Ils ne voleront pas la voiture pour la revendre, car elle ne vaut plus grand-chose. Peut-être ont-ils d’autres projets pour elle ? »