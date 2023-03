Le glacier Capoue ouvre un nouveau comptoir dans le quartier du Châtelain à Ixelles

C’est rue de l’Aqueduc que Capoue a décidé de poser ses valises. Une 13e adresse et la 8e à Bruxelles pour la franchise belge, dans un quartier vibrant et tendance, qui manquait jusqu’ici à la marque. À deux pas seulement de la place du Châtelain, le comptoir Capoue a pour ambition de devenir un point de passage obligatoire pour toute balade dans le quartier. Surtout avec l’arrivée des beaux jours, propices à une petite glace au soleil. La formule restera la même que dans les autres comptoirs, à savoir un large choix de glaces et sorbets à consommer sur le pouce. Recettes classiques et incontournables ou plus originales et de saison, il y en aura pour tous les gourmands, petits ou grands.

Depuis 1947, les recettes ancestrales se passent, chez Capoue, entre générations d’artisans passionnés, qui travaillent avec des ingrédients de qualité, belges quand cela est possible. Fraises et chocolats belges, vanille de Madagascar, lait et œufs de premier choix... la recette du succès !