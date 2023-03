Christophe Laporte remporte A travers la Flandre trois jours après sa victoire sur Gand-Wevelgem

Trois jours après sa victoire à Gand-Wevelgem, le Français Christophe (Jumbo-Visma) a signé un deuxième succès consécutif en s’imposant en solitaire à A Travers la Flandre (WorldTour), course de transition entre Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres quia été disputée mercredi en Roulers et Waregem sur la distance de 183,5 kilomètres.

Six coureurs ont animé l’échappée du jour, partie après 16 kilomètres: le Kazakh Yevgeniy Gidich (Astana), l’Espagnol Oier Lazkano (Movistar), l’Allemand Leon Heinschke (DSM), le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X), le Canadien Nickolas Zukowsky (Q36.5) et le Belge Ward Vanhoof (Flanders-Baloise).L’avantage des hommes de tête était de plus de trois minutes au cap des derniers cent kilomètres.